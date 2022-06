Dal Comune di Gerenzano una targa per i 100 anni della signora Giacinta

“A chi per 100 anni ha vissuto e fatto la storia, a chi con la sua storia ha testimoniato la vita, grazie per lo straordinario esempio”. È ciò che ha trovato scritto sulla targa consegnata in occasione del proprio centesimo compleanno, che cade proprio oggi, 23 giugno, la signora Giacinta.

Il sindaco di Gerenzano Stefania Castagnoli e l’assessore ai Servizi Sociali Dario Borghi hanno infatti fatto visita alla longeva concittadina per festeggiare insieme questo importante traguardo e portarle gli auguri di tutta la cittadinanza.

Buon compleanno signora Giacinta!