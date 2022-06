Donna muore in un incidente a Como: i famigliari acconsentono al prelievo di cuore, fegato e reni

Triplo prelievo di organi la notte scorsa all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. I famigliari di una donna deceduta in seguito a un incidente sul lungolago di Como hanno acconsentito al prelievo di cuore, fegato e reni.

L’Asst Lariana ha voluto ringraziare pubblicamente per il generoso gesto: «Rinnoviamo ai familiari il cordoglio e la vicinanza di tutta la comunità di Asst Lariana – sottolinea la dottoressa Susanna Peverelli, responsabile del Coordinamento prelievo d’organi di Asst Lariana – In un momento doloroso e difficile la loro scelta ha dato nuova speranza a tre cittadini che erano in attesa di un trapianto. Doveroso e sentito il ringraziamento per questo atto di generosità e solidarietà prezioso per tutti».

“Ai ringraziamenti alla famiglia unisco quelli per tutto il personale, per la dedizione e l’impegno e per il perfetto e qualificato lavoro di squadra svolto all’interno della Terapia intensiva con la collaborazione della Radiologia interventistica, dell’Emodinamica e della sala operatoria – aggiunge il direttore sanitario di Asst Lariana, Matteo Soccio – Tutti noi, sanitari e cittadini dobbiamo contribuire insieme a diffondere una “cultura della donazione”.