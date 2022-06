Ecco come sarà il nuovo Consiglio comunale di Gerenzano

Per la terza tornata elettorale consecutiva è la lista civica Insieme e Libertà per Gerenzano ad aver ottenuto il maggior numero di voti espressi. Con l’elezione di Stefania Castagnoli a nuovo sindaco del paese si rinnova quindi anche l’intero Consiglio comunale per il prossimo quinquennio 2022-2027.

La lista Insieme e Libertà per Gerenzano il 53,98% dei voti espressi (2.028 voti). L’affluenza è stata pari al 46,06% (3.900 su 8.468 elettori totali). 91 le schede nulle, 52 quelle bianche.

La maggioranza di Insieme e Libertà per Gerenzano

Tra i banchi del gruppo di maggioranza siederanno 11 consiglieri, fra quelli più votati all’interno della lista: Monica Mariotti (264), Emanuele Pini (166), Ivano Campi (143), Stefano Gianni (119), Matteo Albani (102), Giulia Bonzini (92), Pierangelo Borghi (71), Antonino Schipilliti (67), Dario Valter Borghi (59), Luca Rimoldi (52), Domenico Battaglia (50).

Le minoranze

Centrodestra Gerenzano ha ottenuto il 35.03% dei voti espressi (1.316 voti), ottenendo quindi 4 seggi. Secondo le preferenze espresse in Consiglio siederanno quindi: Ambrogio Clerici (il candidato sindaco), Cristiano Borghi (131), Marco Bercini (64) e Mattia Falduto (62).

Con il 10,99% dei voti espressi (413 voti), ottiene invece un solo posto in Consiglio comunale la lista civica Idee in Comune Gerenzano, che sarà rappresentata in Consiglio dalla candidata sindaco Lisa Molteni.