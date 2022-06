Elms e Mondiale, doppio appuntamento “in casa” per Alessio Rovera a Monza

Prima la gara per la serie europea, la ELMS, poi il grande appuntamento con il mondiale endurance, il WEC. Alessio Rovera, pilota varesino sotto contratto con la Ferrari, vuole a tutti i costi sfruttare il doppio impegno “casalingo” visto che nel giro di due weekend gareggerà due volte sulla pista di Monza dove è cresciuto.

Il fresco 27enne (ha compiuto gli anni il 22 giugno) si appresta a vivere le due gare italiane con il medesimo gruppo, lo stesso a cui è legato fin dalla scorsa stagione. In abitacolo ci saranno, oltre a lui, il danese Nicklas Nielsen e il gentleman francese Francois Perrodo mentre ai box lavorerà lo staff della scuderia piacentina AF Corse per dare al terzetto di piloti la miglior versione possibile del prototipo Gibson-Oreca di classe LMP2.

Nella ELMS questa è la classe regina: Rovera e compagni ci arrivano dopo due gare non particolarmente ricche di soddisfazioni a Le Castellet e Imola. Non tanto per la classifica generale (sono noni con 5 punti) quanto piuttosto per la graduatoria Pro-Am (Perrodo è un pilota non professionista quindi la squadra concorre soprattutto in questa categoria) che vede al terzo posto il gruppo di AF Corse. La 4 Ore di Monza in questo senso può essere un punto di svolta: se la Oreca numero 88 dovesse fare un risultato importante si rimetterebbe in piena corsa per il titolo; se invece il Racing Team Turkey, vincitore delle prime due gare (Yoluc, Eastwood, Aitken), centrasse il tris metterebbe già una forte ipoteca sulla vittoria finale.

«Spero che il feeling con Monza prosegua – spiega Rovera che qui ha conquistato numerosi successi compreso il titolo italiano GT 2019 e 2020 – anche se stavolta il tracciato è da scoprire con la LMP2, uno scenario nuovo quello di un prototipo nel “tempio della velocità”. Dopo una 24 Ore di Le Mans con alcuni imprevisti, l’obiettivo è riprendere il filo visto che in altre occasioni eravamo stati molto competitivi. Dobbiamo provare a vincere tra i Pro-Am – conferma il varesino – per tenere aperta la rincorsa al titolo ma la gara sarà importante anche in vista dell’appuntamento del WEC. La squadra punta a entrambi i campionati quindi andremo all’attacco».

Ben 42 le vetture al via tra le varie categorie con la LMP2 che è la più rappresentata. In pista nella classe regina anche il legnanese Lorenzo Colombo, sempre più a suo agio ad alto livello: il 20enne della Prema Racing è di nuovo confermato al via al posto di Correa sulla vettura numero 9 accanto a Louis Deletraz e a Ferdinand Habsburg, terzetto attualmente al comando della classifica generale con 50 punti (due vittorie su due gare) contro i 27 del Panis Racing (Canal, Jamin, Van Uitert) e i 25 del Cool Racing (Lapierre, Kruetten, Ye).

Il weenend monzese prenderà il via venerdì 1 alle 11.40 con le prime prove libere. Sabato dalle 9 seconda sessione di libere mentre le qualifiche saranno a seguire con la LMP2 in pista alle 14,20. La gara si disputa domenica 3 luglio con start alle 11.30 e conclusione quattro ore più tardi.