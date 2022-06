Federmanager consegna le borse di studio nel corso dell’assemblea dei soci

Si è svolta sabato 11 giugno a Villa Cagnola, in occasione dell’Assemblea Annuale dei Soci Federmanager Varese, la cerimonia di consegna dei Premi di Laurea e delle Borse di Studio istituite dall’associazione.

Per il bando 2021 i Premi di Laurea da euro 3000,00, il Premio “Bazzocchi” è stato assegnato a Raffaele Solari, laureato all’università degli Studi di Genova in Ingegneria Navale, con la tesi “Analisi di un metodo VLM per la soluzione di corpi portanti con superficie libera”; il Premio “Tanzi”, invece a Marta Barbesino, laureata all’ Università LIUC in Economia Aziendale e Management, con la tesi: “Integrated reporting & ownership structures: does the presence of sustainable investors impacat the quality of integrated reporting?”; il Premio “Pancotti” ad Alessio Marchesin, laureato all’ Università Insubria in Biotecnologie molecolari e industriali, con la tesi: “Development of a fed-batch process to produce ExpiCHO-S cell-based IgG in a stirred bioreactor”.

Anche quest’anno, alla Commissione di valutazione composta da Università Liuc, Università Insubria, UNIVA, CCIAA Varese e Federmanager Varese, sono pervenute numerose candidature da diverse università e il lavoro di selezione è stato come sempre impegnativo, vista la qualità di tutti gli elaborati pervenuti. La borsa di studio da 500 Euro è stata assegnata a Elisa Gentile, diplomata nel 2021 al Liceo Scientifico “Licei di Viale dei Tigli” di Gallarate, votazione 100/100.

A conclusione dei lavori assembleari, si è svolto un incontro, organizzato in occasione dell’imminente Centenario dell’Aeronautica Militare Italiana 1923-2023, dedicato ai 100 anni di sviluppo collaborativo tra l’aeronautica militare e l’industria varesina. Sono intervenuti: il Generale Giovanni Adamo, Capo del V Reparto Stato Maggiore Aeronautica, la Dott.ssa Claudia Mona, CEO di Secondo Mona Spa, l’Ing. Valerio Cioffi, DG di Leonardo Spa. Una collaborazione caratterizzata da una stretta interdipendenza, ricca di successi ma anche di qualche mancata occasione, certamente destinata ad essere sempre più importante: le incertezze geopolitiche e le sfide tecnologiche del futuro in campo militare che ci attendono richiedono una massima sintonia tra imprese del settore e le Istituzioni, chiamate a definire strategie di sviluppo che valorizzino le eccellenze industriali di cui il Paese dispone.