A Ferno “Camminata sotto le stelle”, gelati e aperitivi per la fine della campagna di Sarah Foti

Tra gli altri appuntamenti proposti dalla lista “Un’idea per Ferno – Sarah Foti Sindaco” a chiusura della campagna elettorale la “Camminata sotto le stelle” in programma tra Ferno e San Macario per mercoledì 8 giugno 2022, una serata all’aria aperta a contatto con il territorio.

I cittadini di Ferno si ritroveranno al parcheggio del Tigros, mentre il punto di ritrovo per i cittadini di San Macario sarà l’incrocio tra via Oberdan e via della Repubblica. Quindi i due gruppi partiranno contemporaneamente e si incontreranno a metà strada per un brindisi che suggellerà l’unione e la vicinanza tra Ferno e la frazione, un rapporto che il programma elettorale di Un’idea per Ferno vuole enfatizzare e rendere più solido.

La camminata sarà naturalmente anche un’ulteriore occasione di confronto su temi di programma tra cittadini e candidati della lista.

Ritrovo per tutti alle ore 20.00.

La campagna elettorale di Un’idea per Ferno prevede “una serie di eventi organizzata con l’obiettivo di ritrovarsi in un’atmosfera rilassata e informale nella quale i cittadini potranno conoscere ancora più da vicino la squadra e porre ai candidati ogni domanda e richiesta di chiarimenti e approfondimenti sul programma della lista”. I successivi appuntamenti sono giovedì 9 giugno con aperitivo alle 19 alla pizzeria in via Marco Polo.

Venerdì invece dalle 19.30 alle 23.30 infine una “gelatata” alla gelateria di piazza San Martino 10.