Festa Castanese: la Serie D è realtà

È stata una grande festa quella della Castanese. La squadra di Castano Primo ha vinto i playoff di Eccellenza e il prossimo anno giocherà in Serie D. (Foto Facebook – G.S. Castanese – Società di Calcio Dilettantistico)

La società neroverde ha creduto fortemente in questo risultato e alla fine del campionato – vinto dalla Varesina – ha trovato grandi vittorie negli spareggi per la promozione e nell’ultimo atto ha saputo battere un avversario temibile come il Prevalle. Nella gara di andata a Castano i ragazzi allenati da mister Alfio Garavaglia hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Sorrentino. Nel ritorno in provincia di Brescia, in una gara molto nervosa – il Prevalle ha chiuso addirittura in 7 uomini con 4 espulsi – la doppietta di bomber Gibellini ha guidato la squadra alla vittoria 3-2 che ha sancito la promozione nella massima serie dei dilettanti.