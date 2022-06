Finali nazionali U15: Academy Varese ai quarti, Robur eliminata

La prima delle tre formazioni dell’Academy Varese impegnate nelle finali nazionali di basket, la Under 15 di coach Rocco, centra l’obiettivo di entrare tra le migliori otto superando il turno di spareggio contro la Tezenis Verona.

Un successo meritato quello dei giovani biancorossi che hanno avuto in Zoppi, in avvio, e in Scola a seguire i due uomini che hanno inciso di più nella prima parte del match, quando la Conforama ha messo a segno un parziale di 37-18. Un altro figlio d’arte, Frosini, ha riattivato però la Scaligera nel terzo periodo riducendo il divario a -11 alla mezz’ora ma l’Academy non ha tremato e ha chiuso i conti nel finale con una tripla di Bosio. Giovedì 2 giugno alle 15 Varese sfiderà quindi la Virtus Bologna a Gorizia.

La società di Gianfranco Ponti (sempre più vicino a ratificare un nuovo accordo con l’ABA Legnano dopo il divorzio con la Pallacanestro Varese) ha intanto presentato un nuovo sponsor che si legherà alla squadra Under 17 a sua volta qualificata alla fase tricolore: si tratta di Geopharma, azienda attiva nella produzione e commercializzazione di integratori nutraceutici.

Tezenis Verona – Pallacanestro Varese 46-55

(13-18, 18-37, 34-45)

Varese: Delipetrev 9, Concollato 4, Zoppi 6, Bosio 3, Zanitelli, Suigo 3, Guzzetti 7, Giani 2, Hamberger, Scola 15, Bottelli 6, Morosini. All. Rocco.

Disco rosso invece per la Robur et Fides arrivata a sua volta agli spareggi dove è stata fermata dall’Umana Reyer Venezia con il punteggio di 69-61. I gialloblu di Santandrea sono stati costretti a inseguire fin dal primo quarto chiuso sotto di 14 punti ma nella ripresa è tornata in linea di galleggiamento senza tuttavia mai riuscire a sorpassare i lagunari. 24 i punti di Avvinti, 17 per Bergamin e 16 per Moranzoni in casa Robur.