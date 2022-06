A Gavirate, una pizzata a sostegno dell’Ucraina

Martedì 14 giugno dalle ore 18,30, Gavirate per l’Ucraina propone una pizza non stop. Costerà € 6,00 e potrà essere consumata direttamente nel giardino della pizzeria o a casa.

Un grande evento reso possibile grazie alla Pizzeria Vecchio 800 ma soprattutto alla generosità di Leo, di Lina e dei suoi dipendenti.

Sarà anche un momento per conoscere da vicino gli amici Ucraini ospitati sul territorio, farle trascorrere qualche ora di spensieratezza e far giocare i bambini.

«Aiutare il prossimo, in questo caso le persone che sono scappate dalla guerra – si legge nel comunicato di presentazione – significa non solo offrirle un tetto e il cibo, ma anche scuola, sport e vicinanza e ai bambini qualche sorriso. Per questo abbiamo deciso che, per l’occasione, offriremo a tutti i profughi la Pizza del pluricampione del Mondo Leo Coppola».

Uno spettacolo di pizza acrobatica per gli amici Ucraini ospiti. La serata sarà allietata dal Dj SILVIO e sarà aperta con il brano “Stefania” della Kalush Orchestra che ha vinto L’Eurovision 2022 di Torino.