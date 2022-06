Intervento dei vigili del fuoco alla casa circondariale di Busto Arsizio

Vigili del fuoco in azione alla casa circondariale di Busto Arsizio in via per Cassano. Nel pomeriggio è suonato l’allarme per le fiamme che erano divampate in un alloggio utilizzato dal personale di custodia.

Secondo le prime ipotesi, non si esclude un corto circuito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa e un autobotte, in rinforzo in autoscala dal distaccamento di Legnano. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

La zona detentiva non è stata interessata.