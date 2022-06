Jazz e swing sotto il cielo di Cuveglio con la “Simply Bob” Big Band

Quattordici elementi, un grande cuore e altrettanta passione per la musica. La “Simply Bob” Big Band (foto) nasce da un gruppo di giovani musicisti professionisti dell’area Varesina che arrivano da varie esperienze in campo musicale e vanno completare una formazione composta da voce solista, una sezione ritmica (piano, contrabbasso, batteria) ed una sezione fiati (trombe, tromboni, sax).

I brani facenti parte del repertorio jazz standards ricalcano lo stile delle orchestre swing dell’epoca e si spingono verso songs dagli arrangiamenti più moderni.

All’interno della formazione troviamo anche dei solisti ospiti che portano ad avvalorare lo spettacolo proposto.

L’appuntamento imperdibile per godersi l’estate nella valle dai colori smeraldo è in programma per il prossimo 16 giugno a Cuveglio in piazza Marconi – sede del Comune – , 1 alle 18 (in caso di maltempo evento annullato a data da destinarsi).