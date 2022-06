John Williams si ritira: non scriverà più musiche per il cinema

John Williams, padre delle musiche di film che hanno fatto la storia del cinema, ha annunciato il suo ritiro, dopo oltre 60 anni a comporre colonne sonore. Sono sue infatti le musiche come quelle di E.T., Indiana Jones, Incontri ravvicinati del terzo tipo, Lo squalo, Star Wars, Jurassic Park, Salvate il soldato Ryan, Superman, Harry Potter, soltanto per citare alcune colonne sonore da lui composte e che lo hanno portato a vincere ben 5 premi Oscar e a ottenere decine di candidature.

Il maestro e compositore, che ha compiuto 90 anni lo scorso febbraio, non si è mai fermato, tanto che la sua ultima fatica nel mondo del cinema deve ancora uscire: Indiana Jones 5 sarà infatti nella sale cinematografiche nel 2023.

Williams però non ha detto totalmente addio al mondo della musica, ma solo a quello del cinema: «Al momento sto lavorando a ‘Indiana Jones 5’, che Harrison Ford credo abbia annunciato che sarà il suo ultimo film. Così ho pensato: Se Harrison può farlo, allora forse posso farlo anch’io. Non voglio che si pensi che abbia eliminato categoricamente qualsiasi attività. Non posso giocare a tennis, ma mi piace poter credere che forse un giorno lo farò». Sembra invece che Williams si stia dedicando alla composizione di musica da concerto, esattamente come aveva fatto anche Ennio Morricone a fine carriera.