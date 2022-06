Jorge Vargas è il nuovo allenatore della Pro Patria

La Pro Patria ha un nuovo allenatore sulla sua panchina: Jorge Vargas ha siglato un contratto di un anno con la squadra di Busto Arsizio.

È l’ex capitano della nazionale cilena, legatissimo non solo ai colori della Roja ma anche quelli amaranto della Reggina, il mister che guiderà i tigrotti bianco-blu per la stagione 2022/23, la prima per il mister in Serie C. Una scelta che il direttore sportivo Sandro Turotti aveva solo parzialmente svelato ieri – martedì 28 giugno -alla conferenza stampa del Testa-bis, con ogni probabilità decisa già da qualche giorno ma in attesa dell’insediamento definitivo della squadra bustocca nelle mani della vecchia proprietà.

Come già scritto, per il mister cileno si tratta della prima esperienza in panchina nel calcio italiano professionistico, maturata dopo diverse annate trascorse nelle serie dilettantistiche in Calabria (Aurora Reggio – Vigor Lamezia), inframezzate dalla stagione in Cina in qualità di collaboratore tecnico dello Shenzhen (2019/20) al fianco dell’ex ct azzurro Roberto Donadoni.

Vargas sarà presentato domani – giovedì 30 giugno – allo stadio Speroni di Busto Arsizio alle ore 12.

