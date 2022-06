Giornata Mondiale dell’Ambiente 2022: lo slogan è “Only One Earth”

La Giornata Mondiale dell’Ambiente – World Enviroment Day, che si celebra ogni anno il 5 giugno, quest’anno compie 50 anni. Si tratta del più grande evento annuale delle Nazioni Unite per promuovere un’azione ambientale positiva, volta a sensibilizzare il mondo per la tutela del nostro pianeta. Dalla prima Giornata Mondiale dell’Ambiente nel 1972, l’evento è cresciuto fino a diventare una piattaforma globale per la sensibilizzazione pubblica sul tema dell’ambiente in oltre 100 Paesi.

La giornata è organizzata dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep), ogni anno ha un tema specifico e un nuovo Paese ospitante: quest’anno, come 50 anni fa, sono la Svezia e ‘Only One Earth’ (Solo Una Terra), per ribadire la necessità di vivere in modo sostenibile e in armonia con la natura poiché le risorse sono limitate e devono essere salvaguardate. In sostanza, ci viene chiesto di proteggere il nostro pianeta, di prenderci cura della nostra casa comune, nelle nostre azioni quotidiane dal modo in cui mangiamo, viviamo, lavoriamo, ci muoviamo, investiamo.

Ecco il comunicato ufficiale dell’Onu in occasione del 50esimo anniversario della gioranata: