La scuola Foscolo si rinnova

La scuola non la fanno solo gli insegnanti, la scuola la fanno anche gli alunni e i genitori. Quando queste tre presenze si uniscono e collaborano in sinergia, si possono fare grandi cose. Il risultato possiamo vederlo arrivando davanti alla scuola Foscolo. Alla sinistra, troviamo uno splendido murales, realizzato da un ex alunna della scuola e da suo padre, ex membro del consiglio direttivo, dell’associazione genitori. Il murales nasce da un’idea del precedente consiglio direttivo dell’associazione genitori ed è stato realizzato grazie al lavoro e alla determinazione di quello nuovo.

Spostando lo sguardo, troviamo una mostra di disegni realizzati dagli alunni, sul tema della pace. Il presidente dell’Associazione genitori, Antonietta Valentino, aveva infatti proposto alle maestre, di realizzare dei disegni, in occasione della festa di fine anno, che ha avuto come tema la pace. Gli insegnanti con precisione e celerità sono riusciti a ritagliare il tempo necessario per far realizzare degli splendidi disegni ai bambini. Così è stata data, anche agli alunni, la possibilità di partecipare, concretamente, alla realizzazione della festa, con un messaggio di pace.

Durante la giornata del 11 giugno si è tenuto anche uno spettacolo di “il claun il Pimpa” che porta sorrisi ai bambini che vivono nei paesi in guerra.

Ci piace pensare questa festa, non come una festa di fine anno, ma come una festa di un nuovo inizio, una nuova collaborazione fra genitori alunni e insegnanti fatta di passione e amore per questa scuola.

L’associazione amici della Foscolo