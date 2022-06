La scuola primaria di Busto diventa una “green school”

È un traguardo importante quello raggiunto in questo anno scolastico dalla scuola primaria A. Manzoni di Busto Arsizio: la certificazione “Green School”. Tutto è cominciato con l’arrivo dell’insegnante Gloria Colombo che ha proposto la realizzazione dell’itinerario ed ha assunto subito la carica di responsabile del progetto.

Dopo l’approvazione di tale iniziativa, è stato eletto un rappresentante degli alunni per ogni classe che è entrato a far parte del “Green Team”. Tale gruppo si è riunito periodicamente con l’insegnante responsabile per prendere importanti decisioni. Tra queste ricordiamo il punto chiave della raccolta differenziata e l’attenzione verso il risparmio energetico e idrico.

A tal proposito il Green Team ha deciso di scrivere una lettera ad Agesp di Busto per richiedere dei contenitori adatti alla raccolta differenziata che gli alunni hanno poi decorato nelle loro classi. Si è deciso anche di controllare settimanalmente il contatore elettrico ed i dati rilevati sono stati riportati su un grafico.

La scuola Manzoni inoltre ha aderito a iniziative riguardanti il progetto, ad esempio “Salva la Goccia” e “M’illumino di Meno”.

Un particolare riguardo va dato al Progetto Orto, realizzato con l’aiuto dei nonni. L’orto è stato coltivato con il metodo della consociazione, cioè con una delle pratiche agricole più antiche che consente di coltivare diverse piante sullo stesso terreno in modo tale che una avvantaggi l’altra.

Il 23 maggio tutto il Green Team è andato all’Università dell’Insubria presso i Molini Marzoli di Busto ed ha esposto ad una commissione il lavoro svolto, ricevendo così il titolo di Green School.

«Abbiamo fatto un gran lavoro, anche perché ci siamo basati su più pilastri- afferma la maestra Colombo – Con questo titolo, l’anno prossimo la scuola sarà in grado di chiedere l’appoggio del Comune per proseguire il progetto. Grazie alla certificazione, gli alunni della scuola Manzoni continueranno ad avanzare nel loro percorso per aiutare a salvare il Pianeta Terra».