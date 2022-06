Le serate estive nel centro di Gallarate portano musica, divertimento e anche il calciobalilla nelle piazze

Si accendono le luci sulle serate all’aperto nel centro storico di Gallarate: un mese di iniziative che animano i venerdì sera e anche alcuni giorni del weekend. Musica, circoteatro e anche un calciobalilla per le partite da giocare tutti insieme.

Proprio intorno al calcioballila da sedici giocatori Rocco Longobardi, presidente del Distretto del Commercio, ha raccolto tutti i sostenitori del ricco programma che accompagnerà tra giugno e luglio le serate d’estate: «Ho trovato partner attenti non solo ai singoli eventi ma anche alla città in generale».

Sponsor sono Commerciale Gas e Luce, Tempocasa Gallarate, Nissan Busto Motor Company, Generali, oltre al ruolo attivo del Naga (Negozianti Associati) ed Ascom Gallarate-Malpensa che insieme al Comune costituiscono il Distretto del Commercio.

Il calciobalilla non è solo un simbolo, ma una presenza costante delle serate, itinerante anche nella logica di creare poli di attrattività diversi nel centro, per animare le diverse vie e anche ridurre gli assembramenti eccessivi.

Le serate d’estate a Gallarate

Ed ecco dunque il calendario delle serate.

Venerdì 17 giugno si parte con lo Street Music, «con otto postazioni in centro e calcetto in piazza Libertà, oltre a gonfiabile e mercatino di hobbisti che ci saranno sempre in piazza per tutte le serate».

Venerdì 24 giugno rpotagonisti artisti di strada e circo di strada, con il calciobalilla che si trasferisce in via Manzoni.

Giovedì 30 giugno torna la formula del “Cenando” in via Manzoni, in versione con musica anni Settanta.

1 luglio saranno protagoniste le marching band, mentre il calcetto si trasferisce in piazza Ponti.

Giovedì 7 luglio ci sarà il “Cenando” in via Mazzini, con musica anni Ottanta.

Venerdì 8 luglio serata Country in tutte le vie del centro, con calciobalilla in via Don Minzoni.

Sabato e domenica 9-10 “Motor Day” con il Motoclub Cascinetta, con dj set, street food e molto altro, con calcetto in piazza Garibaldi.

Venerdì 15 luglio Street Music in tutto il centro, con calciobalilla in piazzetta San Pietro

Venerdì 22 luglio Dj Set con Radio Lupo Solitario, con calcetto in via Mazzini

Venerdì 22 e sabato 23 luglio festa in Via Riva a Cascinetta (calcetto solo al sabato).

Il calciobalilla simbolo dell’estate 2022

Il calciobalilla a sedici giocatori sarà al centro di simpatiche sfide dalle 20.30 alle 23.30 delle diverse serate, con un gadget per ogni vincitore. «Ci saranno quattro hostess che si occuperanno del calcetto, organizzando l’accesso e garantendo anche l’attenzione perché sia sempre igienizzato» continua Longobardi, affiancato dal direttore di Ascom Gianfranco Ferrario, da Milena Betto del direttivo, dagli sponsor e da Luca Filiberti del Naga.

Filiberti parla di «un passo in più da parte del Distretto del Commercio» in questa estate, a rafforzare la presenza: le serate sono numerose e c’è appunto anche l’attenzione a valorizzare tutte le vie del centro pedonale, sia quelle “in gran spolvero” in questo periodo, sia quelle che sono un po’ meno frequentate

Da Longobardi arriva naturalmente anche in questa occasione l’invito ai commercianti ad essere presenti in orari serali: «Non si tratta di estendere gli orari, ma di adattarli al periodo dell’estate».

Gianfranco Ferrario e Milena Betto sottolinea il contributo necessario degli esercenti: «Bisogna coinvolgere sempre più persone, in questo centro commerciale all’aperto che è il centro storico di Gallarate: arriva il calcetto, ma la differenza la fanno i commercianti che saranno presenti».

Longobardi inserisce il programma estivo anche nella strategia generale dell’amministrazione comunale: «Abbiamo dimezzato la Tosap e stiamo lavorando a una piattaforma che mostri tutte le attività di Gallarate e anche gli spazi disponibili in città, quello che avevamo chiamato le “pagine gialle” di Gallarate. Il progetto sarà presentato ai primi di settembre».