L’ordine degli ingegneri cambia sede e va a “convivere” con ANCE

Dopo 60 anni, l’Ordine degli Ingegneri di Varese cambia sede. Si sposta per rimanere al passo e affrontare nuove sfide.

Il nuovo indirizzo è via Cavour 32 a Varese. Lo stesso di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) , quell’associazione dei costruttori con cui l’ordine condivide molti iscritti, tra cui ben 5 membri del consiglio di amministrazione.

Convivere è sembrata quindi una soluzione logica e favorevole a entrambi: « È importante essere qui – ha commentato il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Pietro Vassalli – È l’inizio di una grande e proficua collaborazione. Il nostro è un ordine che accoglie 2000 iscritti di 120 diverse specializzazioni. Copriamo un po’ tutti i settori dall’informatica, all’elettronica, all’automazione, all’ingegneria civile, che da sola rappresenta il 40% degli iscritti. È poi la logistica, l’automazione, quella spaziale, la nucleare. Siamo arrivati in questa nuova sede e ci siamo sentiti subito a casa, accolti in un ambiente splendido che è stato da poco ristrutturato».

L’alleanza che unisce le due realtà diventa strategica per affrontare le sfide e gli ostacoli di domani come ha raccontato Massimo Colombo Presidente di Ance ( nella foto sopra a destra insieme al Pres. Vassalli): «Abbiamo capito che rischiavamo di impoverirci rimanendo da soli nell’affrontare il domani. Il confronto e lo stimolo reciproco ci permetteranno di continuare a guardare al futuro con idee nuove. E sono le idee al centro dell’evoluzione. Il momento non è facile anche perché c’è grande carenza di figure specializzate. Palavo l’altro giorno con il presidente di Anas che raccontava come non riescono ad avviare alcuni cantieri finanziati perchè non hanno a chi affidare la stazione appaltante».

E la mancanza di professionalità è stata sottolineata anche dal prefetto Salvatore Pasquariello: «Sono ormai troppi i settori che lamentano la mancanza di manodopera e specialisti. Iniziamo a scontare gli effetti del calo demografico».

Per l’inaugurazione della nuova sede condivisa erano presenti diverse autorità: dal Presidente della Regione Attilio Fontana al Sindaco di Varese Davide Galimberti, ai politici nazionali come Alessandro Alfieri del PD, e regionali come Francesca Brianza della Lega e Samuele Astuti del PD. C’erano i presidente degli altri ordini professionali cittadini, le forze dell’ordine e rappresentanti del mondo economico