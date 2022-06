Il M5S attacca Fontana sul tema siccità: “Spera nel cielo, bisogna riconvertire”

Il tema siccità sta colpendo il nostro territorio, così come tutta la Regione Lombardia. Il presidente Attilio Fontana era intervenuto settimana scorsa per chiedere lo stato di emergenza (leggi qui).

Le parole del Governatore non hanno però convinto il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Massimo De Rosa: «I cambiamenti climatici non sono punizioni divine, il presidente Fontana, non può solo sperare che il cielo ci mandi la pioggia. I cambiamenti climatici sono in corso e queste temperature e, quindi, la siccità rischiano di essere solo una avvisaglia di ciò che dovremo affrontare. È necessario lavorare nei prossimi anni con investimenti e azioni sistematiche e non emergenziali. Le nostre estati saranno sempre più caratterizzate dalla siccità, per questo a livello regionale bisogna rivedere la distribuzione degli aiuti al settore agricolo e zootecnico. Ricalibrare, o meglio, ridirigere i fondi in modo da destinarli alla riconversione dell’agricoltura e dell’allevamento verso colture più sostenibili o verso pratiche agricole e zootecniche che sprechino meno acqua, in linea con le nuove condizioni climatiche. Cambia il clima e deve cambiare anche la strategia, perché non possiamo farci cogliere impreparati e agire sempre e solo in emergenza. Non serve a nulla la paura di essere impopolari, non serve pensare solo a mantenere lo status quo, oggi bisogna semplicemente attenersi ai dati scientifico e affrontare un problema che si andrà sicuramente acuendo».