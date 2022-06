«Mi hanno tamponato su viale Aguggiari a Varese, cerco testimoni»

Una lettrice è rimasta coinvolta in un incidente a Varese su viale Aguggiari all’altezza del bar Dorigos alle 15 di martedì 14 giugno e ora cerca testimoni per identificare l’automobilista che l’ha urtata. Riportiamo il racconto della vicenda.

«Stavo percorrendo – scrive la sfortunata automobilista – il viale con la mia auto C3 colore nero e rosso, dovevo parcheggiare e pertanto avevo la freccia di destra regolarmente accesa.

Improvvisamente un suv nero mi ha sorpassato sulla destra e mi ha urtato, danneggiando la parte anteriore destra della mia auto.

Dal mezzo (parcheggiato davanti alla Jaguar) è sceso un ragazzo sui 35 anni, che non solo non ha fatto la constatazione, ma con la scusa di avere un figlio a bordo malato se ne è andato via senza neanche guardare il danno alla mia macchina.

Io agitata e spaventata non ho nemmeno preso la targa.

Un furgone dietro a noi rallentando mi ha dato ragione, ma adducendo urgenze lavorative non ha potuto fermarsi. Spero con questa mia richiesta di trovare qualche cortese testimone che mi possa aiutare a identificare…il gentiluomo».

Chi avesse visto il fatto e volesse dare la propria testimonianza, può contattare il numero 3450646205.