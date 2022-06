Per i monopattini elettrici servono regole: Gallarate aggiunge anche i consigli

Usare il casco mentre si guida, use il campanello per avvisare i pedoni, utilizzare le luci la sera, procedere in fila indiana, non portare nessuno a bordo: sono alcuni degli avvertimenti scritti sui cartelli che nei prossimi giorni si vedranno nelle strade più trafficate di Gallarate e sono destinati a chi utilizza i monopattini elettrici e le biciclette a pedalata assistita.

Il nuovo progetto “Usa la bici in sicurezza” è stato presentato questa mattina, giovedì 30 giugno, dall’assessora alla Sicurezza Francesca Caruso, e Mauro Adamati, commissario capo della Polizia Locale.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Gallarate, in sinergia con Isca e Ivan Basso, che si è speso molto negli anni passati nelle varie iniziative sulla sicurezza stradale.

«Siamo partiti con il progetto qualche anno fa, nel 2017 è stato premiato da Anni – ha spiegato il sindaco, Andrea Cassani – da lì in poi l’assessore Caruso ha iniziato ad esplorare tutti i mezzi sulla strada e negli ultimi due anni l’utilizzo dei monopattini è aumentato. È importante andare a definire dei comportamenti corretti; ci sono persone più avvedute e altre meno, sono dei mezzi che costano meno dei motorini ed è più facile acquistarli. Ma è importante che si faccia attenzione, soprattutto se a utilizzato sono ragazzi minorenni».

Con il monopattino in sicurezza

«Abbiamo avviato la nuova campagna di “Usa la bici in sicurezza” dedicata ai monopattini e alle bici elettrica. Si tratta sia di consigli studiati dalla Polizia locale che si rifanno alle regole del codice della strada, sia di sono consigli propriamente della Polizia; quella dei monopattini è una normativa in costante aggiornamento perché i sistemi nuovi stanno sostituendo gli strumenti tradizionali ma la loro velocità è elevata (oltretutto ai monopattini si possono togliere i blocchi e raggiungere velocità ancora più alte)», ha spiegato Caruso.

«Il monopattino elettrico è diventato la linea di confine per i ragazzi che una volta volevano il motorino», ha commentato Adamati, «anni fa il legislatore ha introdotto questi strumenti senza porsi dei problemi di sicurezza: il comune sensibilizza alcuni comportamenti. Vogliamo dare dei consigli che vanno oltre la norma di legge per tutelare chi utilizza questi strumenti. La norma rincorre la realtà dei fatti che ormai è assodata; noi cerchiamo di semplificare norme e consigli tramite cartelli presenti sulle strade di Gallarate».