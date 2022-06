Operaio muore cadendo da un ponteggio a Mantova

Ennesimo infortunio sul lavoro con esito mortale: è successo a Mantova lunedì mattina attorno alle 9.30.

Dalle prime informazioni un operaio che stava eseguendo lavori in un cantiere è caduto da n’impalcatura. I soccorsi arrivati a bordo di ambulanza e automedica hanno cercato di prestare le prime cure all’uomo ma senza esito: è stato trovato in arresto cardiaco e le operazioni di rianimazione non sono servite. Il decesso è stato constatato sul posto dal medico.

Il fatto è avvenuto in un cantiere di via Pellegrino Salandri in una zona semi centrale della città.