I piccoli calciatori delle grandi squadre si sfidano a Ispra

Un grande evento sportivo dedicato ai piccoli. Sabato 11 e domenica 12 giugno si disputa a Ispra la prima edizione del trofeo Sergio Binda. L’iniziativa organizzata dalla Asd Ispra calcio vede la partecipazione dei “pulcini” (2012) di 12 noti club nazionali insieme ai giovanissimi calciatori di alcune squadre locali.

Al trofeo giocano i bambini di Milan, Torino, Sassuolo, Genoa, Parma, Seregno e Pro Patria. Insieme a loro ci sono anche i piccoli calciatori delle squadre di Ispra, Bosto, Laveno Mombello, Luino e Solbiatese. L’arrivo delle squadre è previsto per sabato mattina, mentre il torneo comincia nel primo pomeriggio con le qualificazioni. Le gare continuano il giorno successivo fino alla premiazione conclusiva delle 17.45.

«Un nuovo tassello per promuovere sport e turismo in provincia di Varese»

«Il trofeo Sergio Binda – racconta Lino Gallina, responsabile Ente bilaterale turismo – si incanala nei tanti progetti sportivi realizzati in provincia di Varese per promuovere il turismo sul territorio. Lo abbiamo voluto fare per Sergio, con l’obiettivo di offrire ai bambini un bel fine settimana di sport e divertimento. Questa prima edizione servirà anche a preparare il terreno per possibili appuntamenti futuri e potenziare i risvolti dal punto di vista turistico».

Sergio Binda, una vita dedicata allo sport

Il trofeo è nato per ricordare Sergio Binda, fondatore dell’attuale Ispra Calcio e suo presidente storico. Appassionato di calcio fin da giovanissimo, Binda ha mosso i primi passi nelle giovanili di Angera e Gallaratese, passando poi all’Ambrosiana inter. Dopo una grave malattia, Binda tornò sul campo, militando nell’Inter, poi nel Crotone, nel Nissena e infine nella Juve stabia. Terminata la carriera da calciatore professionista, Binda cominciò ad allenare parecchie squadre lombarde. Nei primi del 2000, alla guida di un gruppo di sportivi, Binda rifondò l’associazione Ispra calcio e ne restò presidente fino alla sua morte nel marzo del 2021