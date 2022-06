Quattro giorni di musica a Samarate, con la Filarmonica di Verghera

Il corpo musicale “La Filarmonica di Verghera” torna con la festa della musica che si terrà questo weekend ai giardinetti di Verghera, frazione di Samarate.

Quattro giorni di festa, cibo, divertimento e ovviamente tantissima musica in via Indipendenza in programma da venerdì 30 giugno a domenica 3 luglio. Tutti i giorni aprirà lo stand gastronomico dalle 19, domenica sarà aperto anche a pranzo (a partire dalle 12).

Il programma

Giovedì 30 giugno:

ore 19 apertura stand gastronomico

ore 21 concerto della Filarmonica, diretta dal maestro Vittorio Castiglioni

Venerdì 1 luglio:

ore 19 serata grigliata mista – fritto misto

ore 21 intrattenimento musicale

Sabato 2 luglio:

ore 19 serata paella (prenotazioni entro giovedì 30 giugno)

ore 21 intrattenimento musicale con dj Lele Samba

Domenica 3 luglio:

ore 12 apertura stand gastronomico

ore 19 serata gnocco fritto

ore 21 serata pop&rock con il piano B band