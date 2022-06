Il richiamo dei Mastini riporta a Varese Riccardo Privitera

Secondo annuncio ufficiale in casa Mastini Varese: dopo la conferma di Alessio Piroso arriva oggi (martedì 7) la notizia del ritorno in giallonero di un altro giocatore amato dal pubblico, Riccardo Privitera.

Classe 1990, attaccante, nato a Gallarate ma cresciuto sportivamente sotto la volta di legno del “vecchio” PalAlbani, Privitera ha all’attivo ben 14 stagioni con addosso la maglia dei Mastini ma lo scorso anno si era spostato a Como per disputare il campionato con i lariani (3 reti e 7 assist in 27 presenze). Con il suo ritorno la società del presidente Carlo Bino mette a segno una mossa che va nella direzione annunciata in sede di presentazione, quella di rafforzare il nucleo di senatori varesini sul quale poi innestare qualche nome importante da fuori (i due stranieri e qualche italiano).

Privitera conosce già Claude Deveze, l’allenatore franco-canadese richiamato a Varese dal tandem Bino-Malfatti, visto che nella prima parte del 2020-21 faceva parte della rosa giallonera. “Privi” poi fu tra i giocatori che – per motivi di lavoro – interruppe l’attività agonistica con l’arrivo del covid «ma penso che in quel poco tempo lui abbia capito che tipo di giocatore sono e cosa posso dare alla squadra. Sono davvero felice di ritrovarlo in panchina come nostro prossimo allenatore» spiega l’attaccante.

«Torno a Varese con entusiasmo – prosegue Privitera – Sicuramente ciò che mi ha portato a firmare quest’anno per i Mastini è la comodità logistica che meglio si concilia con il mio lavoro, ma soprattutto l’amore per la maglia giallonera che ho vestito per gran parte della mia vita e che sento mia. E poi fa piacere giocare nel palaghiaccio nuovo: sono nella seconda parte della mia carriera e vorrei chiudere un cerchio qui. Non dico che questo sarà il mio ultimo anno, ma mi farebbe piacere concludere in giallonero la mia attività hockeystica quando sarà il momento».