Rinnovate le cariche provinciali del sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco

Il CO.NA.PO., sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco oggi – lunedì 6 giugno – durante il congresso che si è svolto a Varese, ha rinnovato le sue cariche rappresentative a livello provinciale. Durante il congresso sono intervenuti Alessandro Zangoli e Romeo Brizzi, in rappresentanza della segreteria generale.

Da sottolineare, tra i vari punti esposti, alcuni storici obiettivi raggiunti dal CO.NA.PO. tra i più importanti: il raggiungimento dell’equiparazione alle forze di polizia, grazie allo stanziamento di 165 milioni di euro, integrati con altri successivi 55 milioni di euro; e l’approvazione con successiva legge dello stato del c.d 6 scatti convenzionali. Strumento con il quale il personale all’atto del pensionamento vedrà riconosciuto un aumento lordo di circa il 15%.

L’elezione dei nuovi organi provinciali hanno visto scrutinato quale nuovo segretario Donato Lerna, che subentra a pieno titolo al precedente Michele De Filippis in quiescenza, al quale vanno i migliori ringraziamenti per l’eccellente opera svolta in quasi vent’anni di superba attività sindacale, senza trascurarne il merito di aver fondato la sezione provinciale di Varese.

Al fianco del neo-segretario è stato eletto come vicesegretario Giovanni Gerbino, nuovo e fresco volto del sindacato a livello provinciale con grandi prospettive per il futuro. Infine, confermato come tesoriere il collega Stefano Gaiara, figura di riferimento che segna il punto di congiunzione storico con il CO.NA.PO. a livello provinciale.

Inoltre, da segnalare a completamento della segreteria provinciale l’elezione a titolo di rappresentanti di distaccamento i colleghi: Mariani Riccardo elinucleo, Pirri Giuseppe distaccamento Luino, Romeo Carmelo distaccamento di Saronno e Battistella Massimiliano distaccamento di Busto Arsizio.