Rinvio dell’evento dell’ASD pescatori Alto Verbano sugli incubatoi ittici

L’A.S.D. Pescatori Alto Verbano di Luino segnala che la presentazione del progetto “INCUBATOIO NATURALE” prevista per il giorno 03 giugno 2022 presso il Palazzo Verbania di Luino è stata rinviata per cause tecniche a data da desinarsi.

L’Associazione Pescatori Alto Verbano si scusa con tutte le persone che erano interessate all’evento e si ripromette di ripresentare l’evento non appena possibile.

A.S.D. PESCATORI ALTO VERBANO