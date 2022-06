Seicento gallaratesi a sostegno di un nuovo parco nell’area dei Fontanili

Un nuovo parco suburbano per Gallarate, nell’area dei fontanili a Nord della città. Un parco da costruire in accordo con i Comuni vicini, certo, ma come prospettiva da concretizzare: lo chiedono seicento gallaratesi, i firmatari della petizione popolare promosso da Rita Morlino, sostenuta da tanti amici e dalla lista Obiettivo Comune Gallarate. «Il risultato è stato ampiamente superiore alle aspettative» dice Rita Morlino, nella conferenza stampa convocata al Centro Parco del Monte Diviso, che secondo i promotori dovrebbe diventare una delle “porte” del nuovo parco. L’area naturale, in sé, esiste ovviamente già: è quella zona di bosco e aree umide che si sviluppa tra il Monte Diviso e la strada tra Crenna e Besnate. Trent’anni fa – ai tempi della costruzione della contestata barriera dell’A26 – venne attrezzato con sentieri, recinzioni, osservatori per bird-watching. Negli anni le strutture si sono degradate, il volontariato ambientale si è rarefatto fin quasi a scomparire, si sono moltiplicati i casi di rifiuti abbandonati.

Contro tutto questo la petizione prevede di avviare un percorso per recuperare l’area, che comunque molti gallaratesi frequentano.

Molti l’hanno scoperto anche durante i lockdown: «La risposta dei cittadini è stata sorprendente» racconta Morlino «Avevamo l’impressione che la pandemia avesse fatto riscoprire questi luoghi e ne avesse fatto capire il valore. Non sbagliavamo: la risposta è stata entusiasta». Le duecento firme minime sono state raggiunte in poche settimane dall’avvio della raccolta a inizio maggio, a questa settimana invece si è arrivati a 600.

Ora la petizione popolare (strumento poco utilizzato, perché richiede un grande impegno) prevede che il tema vada in consiglio comunale entro 90 giorni dal deposito delle firme. I promotori intendono consegnarle in settimana – mercoledì – a presidente del consiglio e segretario comunale e quindi la proposta dovrebbe andare in aula entro settembre.