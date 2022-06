A settembre torna il bici day a Gallarate

Promossa prima della pandemia da Covid-19 per sensibilizzare sulla mobilità dolce, a Gallarate domenica 25 settembre torna il bici day: la giornata è dedicata a sportivi, appassionati del veicolo a due ruote, bambini e famiglie. (Foto dell’edizione 2019)

L’iniziativa è stata avviata anni fa dall’assessorato alla Sicurezza (Francesca Caruso) e dal progetto “Usa la bici in sicurezza” in collaborazione con Ivan Basso e la Polizia locale. Quest’anno il progetto di sicurezza stradale e di sensibilizzazione si è focalizzato sull’utilizzo di monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita, nuovi mezzi sempre più diffusi in città ma che vanno ancora regolamentati.

Nell’ultimatum edizione, nel 2019, avevano partecipato cinquecento gallaratesi.