Il nuovo sindaco di Marchirolo è Emanuele Schipani. Quando restano ancora poche schede da scrutinare, il risultato delle urne è ormai chiaro ed evidente.

Il commento della vittoria di Emanuele Schipani della lista “Marchirolo in Azione”: «Ci siamo impegnati tantissimo e alla fine i risultati li abbiamo ottenuti, anche se non ci aspettavamo distacco così ampio. Speriamo di lavorare bene con la collaborazione e il confronto delle minoranze. La lista “Marchirolo in Azione” ha ottenuto un grande risultato che non è solo quello che esce dai numeri che pure contano perché come nel calcio conta chi la butta in rete, qui vince chi ha un numero in più per amministrare. Per questo devo innanzi tutto ringraziare tutto il mio gruppo che in questo ultimo mese ha sacrificato il tempo da dedicare alla propria famiglia, agli affetti ed al riposo. Padri, madri di famiglia, pensionati, professionisti che non hanno risparmiato nulla non per Emanuele Schipani ma per un’idea di paese che hanno contribuito a costruire. Crediamo ne sia valsa la pena e vogliamo da subito metterci a lavorare per Marchirolo, per un territorio che ha bisogno di cura ed attenzione perché poi il benessere di una cittadina non la si vede solo da floride eredità nelle casse comunali e crediamo che i marchirolesi lo abbiano capito. Hanno compreso che c’è bisogno di riprogettare spazi di vita, di un’attività amministrativa quasi sartoriale, su misura per le necessità nostre che sono diverse in alcuni punti da quelle dei paesi accanto. Grazie ai marchirolesi per la fiducia, ampia davvero su chi si è presentato per la prima volta ma anche su chi amministra ormai da molti anni, stima che desideriamo intercettare da subito e nei prossimi giorni già intendiamo metterci a disposizione della popolazione con formule nuove. Nessuna polemica con chi ha corso questa competizione elettorale contro di noi. Lo abbiamo detto da subito, abbiamo fatto l’andatura su di noi e per una cittadina, non contro qualcuno. Questo almeno è stato il nostro stile evitando polemiche inutile che non fanno bene a nessuno. Le sfide saranno molte, in questi anni sono state davvero difficili a partire da quelle sanitarie e vi promettiamo di rimanervi accanto, con i nostri pregi ed i nostri difetti ma guardando verso una sola direzione. Grazie Marchirolesi».

Fair play ai seggi, dove è arrivato l’avversario di Schipani, Marco Gilardi di Marchirolo in Comune, per fare le congratulazioni al neo sindaco: «Sapevamo che si poteva vincere o perdere, ma sicuramente non ci aspettavamo una forbice così ampia. Complimenti agli avversari e al sindaco Schipani, cui auguro di mantenere unità per tutto il mandato».