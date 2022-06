Smartphone Rugged: cosa sono e quali sono i migliori

Gli Smartphone Rugged sono quelli definiti come “resistenti”. Ovvero, capaci di sopravvivere alle intemperie e alle condizioni estreme.

Si rivolgono a determinate categorie di lavoratori. Come militari, edili e sportivi. I quali, durante lo svolgimento del lavoro, potrebbero trovarsi a contatto con liquidi, polvere, umidità e quant’altro.

Un tempo, questi dispositivi pur presentando una struttura affidabile, non erano gradevoli e curati esteticamente. Tuttavia, la nuova generazione di Smartphone Rugged, ha aperto la strada a dispositivi mobili tanto resistenti, quanto prestanti e gradevoli.

Uno degli elementi distintivi di questa categoria sono le Certificazioni Internazionali. Le più rinomate sono note come IP68, IP69K e MIL-STD-810G. Queste, rappresentano un sistema di valutazione internazionale. Che certifica il grado di affidabilità dei dispositivi tecnologici nei contesti più estremi.

Ad esempio, per quanto riguarda, la certificazione nota come “ IP “.

Il numero 6 indica la resistenza alla polvere. Mentre il secondo indica la protezione da immersioni temporanee e permanenti nei liquidi.

Le soluzioni più avanzate possono contare sulla certificazione IP69K. La quale, oltre a considerare i parametri di isolamento e impermeabilità. Misura il grado di resistenza alle proiezioni di liquidi e umidità a seconda delle temperature.

Infine, gli Smartphone Rugged più resistenti, presentano la certificazione di derivazione militare, nota anche come MIL-STD-810. Questa, tiene conto di numerosi fattori. Come ad esempio, impatti, pressioni, escursioni termiche, acidità atmosferica, radiazioni solari ecc..

Il mercato, non manca di tantissime soluzioni. Le quali, possono soddisfare qualsiasi tipo di budget. Infatti, le soluzioni più economiche partono da 100 euro, fino a superare i 700 Euro, per gli Smartphone Rugged top gamma.

Smartphone Rugged Android : quali sono i migliori

Ecco i migliori Smartphone Rugged con Android :

Doogee S98 : Uno dei più recenti Smartphone Rugged commercializzati dal noto marchio cinese Doogee. Un dispositivo, caratterizzato da durevolezza strutturale e prestazioni eccellenti. Il quale tra le caratteristiche più interessanti, presenta un piccolo display secondario e una telecamera visione notturna.

Uno dei più recenti Smartphone Rugged commercializzati dal noto marchio cinese Doogee. Un dispositivo, caratterizzato da durevolezza strutturale e prestazioni eccellenti. Il quale tra le caratteristiche più interessanti, presenta un piccolo display secondario e una telecamera visione notturna. Nokia XR20 : Anche Nokia, si è cimentata in questa particolare categoria merceologica. Commercializzando il Nokia XR20. Un dispositivo capace di coniugare estetica, affidabilità strutturare e ottime prestazioni. Tra le caratteristiche più interessanti, segnaliamo la Dual Camera Posteriore 48Mp con ottiche Zeiss e ben 3 anni di aggiornamenti Android assicurari.

: Anche Nokia, si è cimentata in questa particolare categoria merceologica. Commercializzando il Nokia XR20. Un dispositivo capace di coniugare estetica, affidabilità strutturare e ottime prestazioni. Tra le caratteristiche più interessanti, segnaliamo la Dual Camera Posteriore 48Mp con ottiche Zeiss e ben 3 anni di aggiornamenti Android assicurari. Ulefone Armor 12 5G : Uno Smartphone Rugged 5G prodotto da noto marchio Ulefone. Con sistema operativo Android 11 e certificazioni internazionali IP68, IP69K e MIL-STD-810G.

Smartphone Rugged : quali sono i migliori marchi

Negli ultimi anni, sono numerose le aziende che provano ad entrare in questo mercato in piena espansione. Come accennato in precedenza, troviamo noti brand conosciuti soprattutto per le soluzioni tradizionali come Nokia, Samsung e Motorola. Tuttavia, le aziende più rappresentative sono quelle specializzate negli Smartphone Rugged. Ad esempio Caterpillar, Blackview, Doogee, Ulefone, Oukitel ecc..