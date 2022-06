Spedizione Mondiale per Castiglioni e Martinenghi a Budapest

Sabato 18 giugno la Duna Arena di Budapest vedrà in vasca le prime gare dei Mondiali di Nuoto. Un appuntamento tra i più importanti di una stagione che sarà ricca di eventi di livello globale. Tra i grandi protagonisti attesi della spedizione italiana in Ungheria ci saranno i portabandiera della provincia di Varese: Arianna Castiglioni e Nicolò Martinenghi.

I due ranisti varesotti cercheranno di confermare l’ottimo 2021 e dimostrare che possono puntare in alto. Il primo a scendere in vasca sarà l’azzatese che sabato 18 giugno affronterà le qualificazioni alla mattina nei 100 rana, seguite in serata dalle semifinali. Domenica 19 sarà invece il turno di Arianna Castiglioni, nella stessa distanza, con le qualifiche al mattino e le semifinali in serata. Sempre domenica Martinenghi dovrà affrontare l’eventuale, ma speriamo scontata, finale.

Stesso discorso per Arianna Castiglioni, che dovrà superare anche la compagna di nazionale Benedetta Pilato per andare a medaglie nella finale di lunedì 20 giugno.

Nella mattinata di lunedì Martinenghi inizierà le qualifiche per i 50 rana, seguite poi in serata dalla semifinale e dall’eventuale finale di martedì 21 giugno.

Sulla distanza corta invece la bustocca avrà le qualifiche nella mattinata di venerdì 24 giugno, le semifinali nella stessa serata e la finale nell’ultima serata di gare, sabato 25 giugno.

In mezzo, ma si scoprirà in corso d’opera, ci sono le varie staffette e staffette miste con i due ranisti che spesso sono chiamati in causa per condurre la squadra azzurra alle medaglie.

Sarà una settimana intensa e, si spera, possa essere anche ricca di soddisfazioni.

CALENDARIO

Sabato 18 Giugno

Batterie (9.00-12.15)

200 misti donne R.I. Ilaria Cusinato 2’10″25 l’ 8/08/2018 Glasgow

400 stile libero uomini R.I. Gabriele Detti 3’43″23 il 21/07/2019 Gwangju

Marco De Tullio (pb 3’44″47 – il 09/04/2022 a Riccione)

Lorenzo Galossi (pb 3’45″93 – il 09/04/2022 a Riccione)

100 farfalla donne R.I. Elena Di Liddo 57″04 il 21/07/2019 Gwangju

Elena Di Liddo

50 farfalla uomini R.I. Piero Codia 23″21 il 28/07/2013 Barcellona

Piero Codia, Thomas Ceccon (pb 23″22 il 19/12/2020 a Riccione)

400 stile libero donne R.I. Federica Pellegrini 3’59″15 il 26/07/2009 Roma

100 rana uomini R.I. Nicolò Martinenghi 58″28 il 25/07/2021 Tokyo

Nicolò Martinenghi

400 misti uomini R.I. Luca Marin 4’09″88 l’1/04/2007 Melbourne

Alberto Razzetti (pb 4’09″91 il 24/07/2021 a Tokyo)

4×100 stile libero donne R.I. Italia (Ferraioli, Di Pietro, Pezzato, Pellegrini) 3’35″90 il 6/08/2016 Rio de Janeiro

Non iscritta

4×100 stile libero uomini R.I. Italia (Miressi, Ceccon, Zazzeri, Frigo) il 3’10″11 il 26/07/2021 Tokyo

Italia

17.00 Cerimonia d’apertura

semifinali e Finali (18.00-20.20)

400m stile libero uomini – Finale

100m farfalla donne – semifinali

50m farfalla uomini – semifinali

400m stile libero donne – Finale

100m rana uomini – semifinali

200m misti donne – semifinali

400m misti uomini – Finale

4x100m stile libero uomini – Finale

4x100m stile libero donne – Finale

Domenica 19 Giugno

Batterie (9.00-11.45)

100 dorso donne R.I. Margherita Panziera 58″92 il 4/04/2019 Riccione

Margherita Panziera, Silvia Scalia (pb 1’00″13 – 6/07/2019 a Napoli)

100 dorso uomini R.I. Thomas Ceccon 52″30 il 27/07/2021 Tokyo

Thomas Ceccon

100 rana donne R.I. Arianna Castiglioni 1’05″67 il 25/06/2021 Roma

Arianna Castiglioni, Benedetta Pilato (pb 1’05″70 – 9/04/2022 a Riccione)

200 stile libero uomini R.I. Filippo Megli 1’45″67 il 23/07/2019 Gwangju

Stefano Di Cola (pb 1’46″67 – il 25/07/2021 a Tokyo)

1500 stile libero donne R.I. Simona Quadarella 15’40″89 il 23/07/2019 Gwangju

Simona Quadarella

Semifinali e finali (18.00-19.50)

100 rana uomini – Finale

100 farfalla donne – Finale

100 dorso uomini – semifinali

100m rana donne – semifinali

50m farfalla uomini – Finale

100m dorso donne – semifinali

200m stile libero uomini – semifinali

200m misti donne – Finale

Lunedì 20 Giugno

Batterie (9.00-11.45)

50 rana uomini R.I. Nicolò Martinenghi 26″39 il 2/04/2021 a Riccione

Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo (pb 26″35 – 13/04/2022 a Riccione)

200 stile libero donne R.I. Federica Pelllegrini 1’52″98 il 29/07/2009 a Roma

200 farfalla uomini R.I. Federico Burdisso 1’54″28 il 19/05/2021 a Budapest

Giacomo Carini (pb 1’55″33 – 26/07/2021 a Tokyo) Alberto Razzetti (pb 1’55″79 – il 9/04/2022 a Riccione)

800 stile libero uomini R.I. Gregorio Paltrinieri 7’39″27 il 24/07/2019 a Gwangju

Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti (pb 7’46″19 – il 22/05/2021 a Budapest)

Semifinali e finali (18.00-20.05)

200 stile libero uomini – Finale

1500 stile libero donne – Finale

50 rana uomini – semifinali

100 dorso donne – Finale

100 dorso uomini – Finale

200 stile libero donne – semifinali

200 farfalla uomini – semifinali

100 rana donne – Finale

Martedì 21 Giugno

Batterie (9.00-12.00)

50 dorso donne R.I. Silvia Scalia 27″66 il 10/04/2022 a Riccione

Silvia Scalia

100 stile libero uomini R.I. Alessandro Miressi 47″45 il 19/05/2021 a Budapest

Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri (pb 48″45 l’11/04/2022 a Riccione)

200 misti uomini R.I. Alberto Razzetti 1’57″13 il 03/04/2021 a Riccione

Alberto Razzetti

4×100 mista mista R.I. Italia (Ceccon, Martinenghi, Di Liddo, Pellegrini) 3’39″28 il 31/07/2021 a Tokyo

Italia

semifinali e finali (18.00-20.15)

800 stile libero uomini – Finale

200 stile libero donne – Finale

100 stile libero uomini – Semifinali

50 dorso donne – Semifinali

200 farfalla uomini – Finale

50 rana uomini – Finale

200 farfalla donne – Semifinali

200 misti uomini – Semifinali

4×100 mista mista – Finale

Mercoledì 22 giugno

Batterie (9.00-11.45)

100 stile libero donne R.I. Federica Pellegrini 53″18 il 25/06/2016 a Roma

Chiara Tarantino (pb 54″90 – 1/04/2021 a Riccione

200 dorso uomini R.I. Matteo Restivo 1’56″29 l’8/08/2018 a Glasgow

Michele Lamberti (pb 1’58″40 – il 17/06/2021 a a Roma)

200 rana donne R.I. Francesca Fangio 2’23″06 il 27/06/2021 a Roma

Francesca Fangio

200 rana uomini R.I. Loris Facci 2’08″50 il 30/07/2009 a Roma

Nessuno azzurro

4×200 stile libero donne R.I. Italia (Spagnolo, Filippi, Carpanese, Pellegrini) 7’46″57 il 30/07/2009 a Roma

semifinali e Finali (18.00-20.15)

200 farfalla donne – Finale

100 stile libero donne – semifinale

100 stile libero uomini – Finale

50 dorso donne – semifinali

200 rana uomini – semifinali

200 misti uomini – Finale

200 rana donne – semifinali

200 dorso uomini – semifinali

4×200 stile libero donne – Finale

Giovedì 23 giugno

Batterie (9.00-11.45)

100 farfalla uomini R.I. Piero Codia 50″64 il 09/08/2018 a Glasgow

Piero Codia, Federico Burdisso (pb 51″34 – 23/05/2021 a Budapest)

200 dorso donne R.I. Margherita Panziera 2’05″56 il 31/03/2021 a Riccione

Margerita Panziera

50 stile libero uomini R.I. Andrea Vergani 21″37 l’8/08/2018 a Glasgow

Lorenzo Zazzeri (pb 21″75 – il 31/07/2021 a Tokyo), Luca Dotto (pb 21″84 – 11/08/2016 a Rio de Janeiro)

50 farfalla donne R.I. Silvia Di Pietro 25″78 il 19/08/2014 a Berlino

Silvia Di Pietro, Elena Di Liddo (pb 26″03 – 26/07/2019 a Gwangju)

4×200 stile libero uomini R.I. Italia (Megli, Detti, Ballo, Di Cola) 7’02″01 il 26/07/2019 a Gwangju

Italia

800 stile libero donne R.I. Simona Quadarella 15’40″89 il 23/07/2019 a Gwangju

Simona Quadarella

semifinali e Finali (18.00-20.10)

100 stile libero donne – Finale

100 farfalla uomini – semifinali

200 dorso donne – semifinali

50 stile libero uomini – semifinali

200 rana donne – Finale

200 dorso uomini – Finale

50m farfalla donne – semifinali

200m rana uomini – Finale

4×200 stile libero uomini – Finale

Venerdì 24 giugno

Batterie (9.00-12.00)

50 stile libero donne R.I. Silvia Di Pietro 24″84 il 24/08/2014 a Berlino

Silvia Di Pietro

50 dorso uomini R.I. Niccolò Bonacchi 24″65 il 12/04/2014 Riccione

Thomas Ceccon (pb 24″99 – 9/04/2022 a Riccione), Michele Lamberti (pb 24″75 – il 6/08/2021 a Roma)

50 rana donne R.I. Benedetta Pilato 29″30 il 22/05/2021 a Budapest

Benedetta Pilato, Arianna Castiglioni (pb 30″06 – 26/06/21 a Roma)

4×100 stile libero mista R.I. Italia (Miressi, Ceccon, Pellegrini, Di Pietro) 3’22″64 il 22/05/2021 a Budapest

Italia

1500 stile libero uomini R.I. Gregorio Paltrinieri 14’33″10 il 13/08/2020 a Roma

Gregorio Paltrinieri

semifinali e Finali (18.00-19.45)

50 farfalla donne – Finale

50 stile libero uomini – Finale

50 stile libero donne – semifinali

50 rana donne – semifinali

100 farfalla uomini – Finale

200 dorso donne – Finale

50 dorso uomini – semifinali

800 stile libero donne – Finale

4×100 stile libero mista

Sabato 25 giugno

Batterie (9.00-11.00)

400 misti donne R.I. Alessia Filippi 4’34″34 il 10/08/2008 a Pechino

4×100 mista uomini R.I. Italia (Ceccon, Martinenghi, Burdisso, Miressi) 3’29″17 l’1/08/2021 a Tokyo

Italia

4×100 mista donne R.I. Italia (Panziera, Castiglioni, Di Liddo, Pellegrini), 3’55″79 il 30/07/2021 a Tokyo

Italia

Finali (18.00-20.00)

50 dorso uomini – Finale

50 rana donne – Finale

1500 stile libero uomini – Finale

50 stile libero donne – Finale

400 misti donne – Finale

4×100 mista uomini – Finale

4×100 mista donne – Finale