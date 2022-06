Stefano Angei (Lega): “Che fine ha fatto la targa in memoria di Oriana Fallaci?”

«La targa in memoria di Oriana Fallaci, posta a ricordo della grandissima giornalista e scrittrice nei giardini a lei intitolati, è sparita da qualche giorno. La questione è stata sollevata da alcuni cittadini, che sono rimasti giustamente stupiti dalla “sparizione”, dal momento che la figura di Oriana Fallaci, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, rappresenta un simbolo di coraggio e libertà di pensiero da cui trarre esempio. Ho quindi depositato un’interrogazione alla giunta per avere notizie in merito».

Così Stefano Angei, vicecapogruppo della Lega in consiglio comunale a Varese, che chiede spiegazioni sulla sparizione della targa dedicata ad Oriana Fallaci, posizionata nei giardini tra via della Brunella e largo Risorgimento a Varese.

«Ora, le ipotesi che mi vengono in mente sono due – sottolinea Angei – o la targa è stata vittima di vandalismi, oppure è stato il Comune a toglierla per un qualsiasi motivo. In ogni caso, è giusto informare la cittadinanza e prodigarsi affinché la targa venga velocemente riposizionata».

«È importante ricordare persone come Oriana Fallaci – conclude Angei – è soprattutto in questi momenti bui che, nella produzione di pensiero, servirebbero liberi pensatori, svincolati da logiche retoriche».