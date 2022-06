Un “albergo” per le api a Lisanza

La pandemia da Covid19 ha tolto tante cose, tra cui la possibilità di effettuare le cosiddette visite d’istruzione, ma spesso è dai problemi che nascono opportunità. Così, in quest’anno scolastico che si sta concludendo, gli alunni della scuola primaria E. Toti di Lisanza sono andati alla scoperta della loro piccola frazione grazie al Progetto scuoLA …GO! La proposta educativa prevedeva l’apprendimento degli aspetti storico-culturali del territorio ma soprattutto l’approfondimento di conoscenze scientifiche su fauna e flora locali. Grazie al coinvolgimento e alla disponibilità della biologa Patricia Pazos e del signor Peter Schilittenhardt del Garden Group Ispra/CCR e del Vivaio Coccetti di Lisanza i bambini hanno potuto seguire lezioni interattive sul mondo dei fiori e degli insetti e soprattutto realizzare, con il contributo di alcuni genitori, un hotel degli insetti e la piantumazione di fiori e piantine per attirarli e nutrirli.

Questo rifugio artificiale composto da diversi materiali quali canne, pezzi di corteccia, tronchi forati è un regalo che gli alunni di Lisanza hanno fatto all’ambiente e alle api, per la giornata mondiale dedicata a questi piccoli e preziosi insetti impollinatori. E come compito delle vacanze si sono assunti l’impegno di sorvegliare l’hotel degli insetti anche durante l’estate, nonostante le scuole chiuse. Perché la consapevolezza ecologica non deve mai andare in vacanza! Questa azione di promozione nei bambini aiuterà a formare futuri adulti responsabili e rispettosi.