Un piano transfrontaliero per affrontare le emergenze

Questa mattina si è svolta a Pollegio (Canton Ticino) una Conferenza transfrontaliera incentrata sui rapporti tra Svizzera e Italia, in particolare tra i Cantoni e le Prefetture delle Province di frontiera, in ambito di mutuo sostegno e intervento in caso di catastrofe.

La Conferenza – avvenuta nel corso della settimana di esercitazioni congiunte «Odescalchi 2022» – ha permesso di sottoscrivere un protocollo di intesa tra il Cantone Ticino e la Provincia di Varese.

Alla Conferenza transfrontaliera ha interessato i Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese e le Prefetture delle Province di Varese, Como, Sondrio e Verbano Cusio Ossola e ha visto la partecipazione del Consigliere di Stato ticinese Norman Gobbi, il suo omologo vallesano, Frédéric Favre, il capo dell’Ufficio del militare e della protezione civile del Grigioni, Martin Bühler, Consigliere di Stato designato, il Console generale d’Italia, Gabriele Meucci, e i Prefetti delle 4 Province, Salvatore Rosario Pasquariello (Varese), Andrea Polichetti (Como), Roberto Bolognesi (Sondrio), e Michele Formiglio (Verbano Cusio Ossola).

L’incontro si è svolto in presenza del Divisionario Lucas Caduff, comandante della Divisione territoriale 3 dell’Esercito svizzero. Durante la Conferenza sono stati esaminati i vari ambiti di intervento, permettendo al Diisionario Caduff di evidenziare l’importante impegno svizzero e l’ottima collaborazione con l’Italia. Sono poi state discusse le sinergie in atto e gli aspetti di protocollo che possono essere migliorati e implementati tra i Cantoni e le Province italiane. A questo proposito, al termine della Conferenza è stato firmato un Protocollo d’intesa volto a disciplinare, in caso di emergenze transfrontaliere, il reciproco supporto tra il Cantone Ticino e la Prefettura della Provincia di Varese, sulla scorta di quanto già attuato tra Ticino e Provincia di Como a seguito della prima esercitazione Odescalchi del 2016.