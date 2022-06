Un pomeriggio di black out a Gallarate

Un pomeriggio di continue interruzioni dell’energia elettrica a Gallarate: è accaduto da metà pomeriggio di mercoledì 8 giugno, con black out di decine di minuti, ricorrenti soprattutto nel centro storico.

Le interruzioni sono state segnalate ad Arnate, nel centro storico, in diverse zone e diversi momenti, a Cedrate. Si è continuato così fino all’ora di cena, mentre in alcune zone si percepivano brevissime interruzioni con immediato ritorno (foto: sottostazione di via Dembowski, Cedrate).

Nel centro storico l’assenza di corrente ha causato qualche problema ai negozi con i Pos del bancomat fermi, ma anche un contrattempo in scena al Teatro delle Arti (ben risolto dai giovani attori, raccontavamo qui)

Spiegano i tecnici che normalmente le interruzioni vengono risolte nel giro non di secondi ma di millisecondi, risultando di solito quasi impercettibili. In caso di interruzioni “maggiori”, con la necessità di interventi “manuali”, il rientro progressivo alla alimentazione delle diverse utenze deve avvenire per gradi e possono comportare anche altre interruzioni, prima che si riesca a “stabilizzare” il sistema.