Un sabato fra libri e aperitivi al vecchio casello di Prospiano

Continuano le serate di “Incontro con l’autore” che gli Amici della Ferrovia della Valmorea organizzano in valle Olona (nella foto un momento di un evento passato con l’autrice Marina Berta) .

Di fronte al vecchio bunker, nel vecchio casello di Prospiano – ormai da più di un anno diventato sede dell’associazione – sono numerosi e variegati gli appuntamenti culturali che il gruppo propone ai marnatesi.

Sabato prossimo alle 18 è in programma una serata dedicata agli appassionati di storia, a chi ama leggere libri e sceglie di lasciarsi conquistare da gialli e misteri da risolvere. La giornalista di VareseNews Santina Buscemi presenterà il libro di Carlo Bardelli “L’ultimo Scriba”, conversando con l’autore di Egitto, passione per la scrittura, ma anche di amicizia e sogni nel cassetto.

Entusiasti gli Amici della Ferrovia della Valmorea, pronti ad accogliere chiunque voglia trascorrere in compagnia una bella serata in valle, e felice l’autore del libro, che già lo scorso anno avrebbe dovuto venire a Marnate per presentare la sua opera, ma aveva dovuto rinviare la serata a causa del maltempo.

«Sabato 18 giugno vi racconterò una storia che ha il suo inizio più di 3500 anni fa e affonda le sue radici nel profondo credo della religione e nel culto dei morti degli antichi egizi – spiega Bardelli – E’ la storia di Marco un giovane e talentuoso egittologo che grazie al suo istinto, conoscenze, studi e ricerche vivrà una avventura magica nella terra dei faraoni. Sulle rive del Nilo e dell’Oronte dovrà affrontare i misteri di antichi popoli e allo stesso tempo le assurdità e discordie di quelli moderni»

Al termine della presentazione del libro, gli Amici della Ferrovia della Valmorea offriranno un aperitivo a tutti i presenti, che potranno poi proseguire la serata allo stand della Pro loco Marnate, poco distante.

Sabato 18 giugno torna infatti il Girinvalle, la festa della valle Olona che coinvolge sei comuni: Marnate, Gorla Minore, Solbiate Olona, Gorla Maggiore, Olgiate Olona e Fagnano Olona.

La manifestazione marnatese si svolgerà alla vecchia stazione di Marnate , in via Valle, raggiungibile dalla sede degli Amici della Ferrovia della Valmorea con una breve passeggiata. Lì ci sarà un punto ristoro e la serata musicale con “Giudybrutto”.

Marnate regala quindi una serata che sa unire cultura, buon cibo e musica, sotto il segno dell’amicizia.

Per chi attende impaziente la presentazione del libro di Bardelli, per saperne di più sul romanzo, avere curiosità e notizie sull’Egitto può collegarsi al sito: www.carlobardelli.it