A Varese un convegno sui minori non accompagnati, tra accoglienza ed emergenza

Quali procedure, quali prassi operative per gestire un argomento di grande delicatezza e altrettanto stringente attualità quale il tema dei minori stranieri non accompagnati?

Conflitti e crisi umanitarie, emigrazioni legate alle crisi ambientali e a quanto, forse, ancora non abbiamo visto.

In che modo possono reggere le autorità, le istituzioni, a questi stress di sistema? In ballo esiste l’ordine pubblico, l’assistenza sanitaria e sociale, alla fine la necessità di non cedere sul piano dell’universalità dei diritti, che proprio nella protezione dell’infanzia – dei più deboli – vede risiedere uno dei capisaldi delle democrazie.

Per questo sindacato, polizia e ordine degli avvocati di Varese sono in prima linea per discutere della questione con un momento di alto profilo culturale e soprattutto formativo che si terrà alle Ville Ponti, nella villa Andrea, il prossimo 9 giugno alle 9. L’evento nel quartiere congressuale di Varese di piazza Litta vedrà l’introduzione dei lavori da parte di Anna Rita bagnato, segretaria generale Silp Cgil Varese cui seguiranno i saluti Istituzionali di Fabio de Fanti, vicario del prefetto di Varese; Michele Morelli, questore di Varese; Davide Galimberti, sindaco di Varese. Sono poi previsti gli interventi di Sabrina Ditaranto Sostituto procuratore del tribunale per i minorenni di Milano; Elisabetta Brusa, presidente Ordine degli avvocati di Varese; Laura Brambilla, funzionaria di prefettura; Faustino Bertolini, funzionario della polizia di stato e autore del libro “Diritto dell’Immigrazione”; Roberto Molinari, assessore alle Politiche sociali del Comune di Varese; Jaques Amanì, del dipartimento Immigrazione Cgil Varese.

Le conclusioni sono affidate a Daniele Tissone, segretario generale nazionale Silp Cgil. Modera il giornalista Andrea Giacometti. La partecipazione al convegno è libera. L’evento è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Varese (4 CF) ed è riconosciuto come giornata formativa per il personale della polizia di stato.