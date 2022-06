Ventunenne arrestato in Valle Blenio per spaccio

Un uomo di 21 anni, cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzonese, è stato arrestato in Valle di Blenio. L’uomo è sospettato di essere coinvolto in un traffico legato alla compravendita di cocaina e di sostanze sintetiche illegali.

Il fermo è scattato dopo che il 21enne era stato notato mentre effettuava uno scambio sospetto con un’altra persona. La successiva perquisizione personale ha permesso quindi di rinvenire un piccolo quantitativo di metanfetamina e oltre un migliaio di franchi in contanti. L’ipotesi di reato nei suoi confronti è di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Marisa Alfier. Le operazioni sono state condotto dalla Polizia Cantonale, durante un servizio di prossimità allestito nel contesto di una manifestazione in Valle di Blenio e svolto in collaborazione con gli agenti del posto misto della regione Tre Valli e della Polizia Città di Bellinzona.