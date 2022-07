A Castellanza l’addio all’ex presidente Anpi “Tanino” Castiglioni: “Abbraccia i partigiani per noi”

Commozione ai funerali di Gaetano Castiglioni, detto “Tanino”, storico presidente dell’Anpi di Castellanza deceduto nei giorni scorsi lasciando un grande vuoto nella sua comunità, dove è stato impegnato socialmente, e in tutto l’Anpi provinciale. Diversi i rappresentanti dell’associazione partigiani presenti alla funzione, officiata da don Omar Cappelli.

A prendere la parola, al termine del funerale, è stata la presidente della sezione provinciale di Anpi, Ester Maria De Tomasi che lo ha ricordato come un «militante schietto e pasionario» che «incarnava gli ideali di libertà, democrazia e antifascismo».

«Eri un faro, un esempio da seguire – ha detto De Tomasi nel suo messaggio di saluto -. Ti ricordo nell’Anpi da sempre, a fianco dei nostri partigiani a tenere viva la loro memoria. Tu che hai visto la guerra con gli occhi ancora da adolescente. Con te se ne va un pezzo della nostra storia ma i tuoi ideali continueranno a camminare con le nostre gambe. Voglio pensarti lassù, nel posto a te riservato, impegnato in lunghe discussioni con i nostri partigiani e i tuoi amici dell’Anpi. Abbracciali tutti per noi, quando arriverai lassù. Fai buon viaggio caro Tanino».

Nella sua Castellanza Tanino è stato anche presidente del Circolo familiare di Castellanza, del gruppo Sportivo Tapascioni, del Comitato del Rione d’Ingiò: «Ha dedicato la sua vita a divulgare i valori dell’antifascismo e con costante impegno – è il messaggio inviato da Ivana Sonna Presidente Anpi di Castellanza – si è prodigato a tenere viva la memoria della Resistenza, in particolare rivolgendosi alle giovani generazioni ma è anche stato un riferimento per tante persone perchè sapeva aggregare. L’Anpi di Castellanza che ha 44 iscritti tutta si unisce al dolore della famiglia e forte del suo esempio proseguirà la sua strada divulgando i valori antifascisti. Siamo molto vicini alla amata moglie, alla figlia Luisa che è membro del direttivo Anpi e al figlio che come il padre è juventino. L’Anpi ha perso una colonna storica e il vuoto si fa sempre più grande».