Ad Albizzate una serata con la polizia locale contro le truffe

Per contrastare le truffe quotidiane ed evitare brutte sorprese al rientro dalle vacanze, la prima arma in nostro possesso è la conoscenza: per questo motivo, l’Amministrazione comunale e l’ufficio di Polizia Locale di Albizzate organizzano una serata dal titolo “Prevenire le truffe e consigli per le vacanze” che si terrà lunedì 25 luglio presso la Sala Consiliare del Comune di Albizzate alle ore 20:45. Durante la serata interverranno il Comandante della Polizia Locale Davide Taiana e Marco Goldoni.

L’Assessore Cinzia Trombino, che segue l’attività di controllo del vicinato in Albizzate, spiega che durante l’incontro “verranno fornite le maggiori informazioni possibili sulle truffe più comuni e su come difendersi, inoltre verranno suggeriti piccoli accorgimenti che possono sembrare banali ma che spesso risultano molto utili per evitare spiacevoli sorprese al ritorno dalle vacanze. Ricordiamoci che la prima indicazione fondamentale è quella di tenere sempre alta l’attenzione, sia quando siamo in casa, sia quando ci troviamo per strada o in qualsiasi altro luogo”.

La serata è aperta a tutta la cittadinanza. Oltre a spiegare come funziona il controllo del vicinato e a dare informazioni per chi intendesse farne parte con la propria via, verrà distribuito del materiale informativo con tutti i suggerimenti del caso, oltre ai numeri di emergenza da contattare per ogni dubbio o segnalazione.