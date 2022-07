Al centro “Il Girasole” i laboratori dell’Associazione “Into the Whites”

Grazie all’Associazione “Into the Whites” è stato possibile realizzare un’esperienza importante, significativa per i ragazzi che hanno partecipato al laboratorio itinerante del Centro socio educativo “Il Girasole” di Castiglione Olona (fraz Gornate Superiore.).

Il servizio accoglie persone diversamente abili le quali partecipano ai laboratori pensati, strutturati e gestiti dagli educatori con lo scopo di mantenere e migliorare le autonomie acquisite. Durante l’anno 2021/2022 i partecipanti hanno svolto un progetto che aveva lo scopo di costruire itinerari di viaggio per raggiungere e conoscere i Paesi limitrofi al servizio. Infatti, dopo aver scelto la meta da visitare, con la guida dell’educatrice i ragazzi hanno cercato in Internet le informazioni utili per realizzare un percorso di viaggio che permettesse poi ai ragazzi di esplorare i luoghi di interesse come dei veri e propri turisti. Nel corso dell’anno 2021/2022, i ragazzi del laboratorio itinerante hanno visitato i seguenti Paesi: Castiglione Olona, Tradate, Saronno, Varese ed infine Torino.

Grazie ai fondi raccolti dall’Associazione “Into the Whites”, i ragazzi hanno potuto conoscere Torino e sostare per due giorni nella città svolgendo tante attività interessanti, come la visita al Museo egizio, al Museo del cinema e salire sulla Mole Antonelliana.

L’associazione è nata in ricordo di Alessandro Bianchi, per tutti “il Whites”, scomparso circa un anno fa.