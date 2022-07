AREA ha partecipato alle finali nazionali di CyberchallengeIT

E’ giunta alla conclusione l’esperienza dell’azienda varesina hi-tech Area SpA al programma CyberchallengeIT 2022.

Il progetto è supportato dal Ministero della Difesa e dalla Presidenza del Consiglio ed è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come progetto per la valorizzazione delle eccellenze che, grazie agli oltre 5.000 studenti iscritti e alle 35 sedi, di cui 32 universitarie, ha favorito la formazione in cybersecurity dei giovani tra i 16 e i 24 anni che sono stati ammessi alla scuola di formazione avanzata per hacker etici.

Alle finali tenute presso il Campus ONU ITCILO di Torino si sono sfidati i migliori 200 studenti ad una competizione di tipo capture the flag che ha visto vittorioso il Politecnico di Torino e a seguire sul podio il Politecnico di Milano e l’Università degli studi di Genova.

AREA, leader nel mercato della cyber intelligence, ha partecipato alla premiazione nazionale dando il proprio contributo qualificato alle singole squadre, prendendo parte al recruitment fair nazionale, dove i rappresentanti dell’azienda hanno potuto incontrare gli oltre 200 studenti che hanno partecipato alle finali nazionali.

“Sono state ore molto intense e cariche di entusiasmo” afferma Sacha Bianchi, Consigliere Delegato di Area SpA, presente all’evento. “I mercati delle cyber intelligence e della cyber security sono molto più vicini di quanto si possa pensare e, vista la delicatezza delle attività svolte dalle Autorità che utilizzano i sistemi a supporto delle indagini sviluppati nei nostri laboratori, investire nella filiera di sviluppo made in Italy è quanto mai strategico” conclude Bianchi.

E proprio sui parallelismi fra il mondo dei sistemi a supporto delle attività investigative e il mondo della cybersicurezza, si sono concentrate le lezioni tenute dagli specialisti di AREA presso alcuni atenei di tutta Italia, portando come contributo l’esperienza e l’approccio di un’industria ad altissimo contenuto tecnologico.

Fra i promotori dell’iniziativa, il Consigliere Delegato Ing. Alessandro Mistò, e lo stesso fondatore di Area SpA, Andrea Formenti.

“Siamo molto soddisfatti di aver supportato questo importante progetto a carattere nazionale e continueremo anche localmente a promuovere attività di sinergia fra il mondo dell’istruzione e la nostra azienda.” afferma l’Ing. Mistò che è a capo della Ricerca e Sviluppo di AREA, mentre il fondatore Andrea Formenti mostra grande soddisfazione “nel vedere l’entusiasmo dei nostri migliori professionisti entrati in AREA diversi anni fa, al termine del loro percorso accademico grazie a programmi che l’azienda ha promosso con prestigiose università italiane, preparare le sessioni alle future generazioni che stanno cogliendo un’opportunità importante come CyberchallengeIT”.