Arrestato 38enne in un parcheggio a Limbiate con 23 grammi di cocaina

A Limbiate i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 38 italiano del posto. La pattuglia dei militari dell’Arma, impegnata nell’ordinario servizio di perlustrazione sul territorio, nel transitare su via dei Mille di Limbiate notava all’interno di un parcheggio pubblico un gruppo di ragazzi tra cui il 38 enne italiano che, alla vista dei militari, lasciava cadere per terra un sacchetto contenente della polvere bianca.

All’interno del sacchetto sono stati trovati 23 grammi circa di cocaina e una modica quantità della stessa sostanza è stata poi rinvenuta all’interno della tasca del pantalone nel corso della perquisizione personale.

Tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l’arresto è stato poi convalidato dal Giudice del Tribunale di Milano nel corso del processo per direttissima avvenuto il giorno successivo.