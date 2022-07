Il bar di Villa Toeplitz chiuso tutta l’estate mentre il campo da tennis sarà rinnovato

L’estate 2022 a Villa Toeplitz sarà senza Tennis Bar a causa di una concomitanza di eventi. Da un lato il contratto di affitto con cui l’associazione culturale Coopuf ha gestito il locale nelle ultime sei stagioni, fino all’anno scorso, è scaduto in primavera e non è stato rinnovato. Contemporaneamente il Comune di Varese ha vinto il “Bando sport outdoor 2021” di Regione Lombardia proprio per la riqualificazione del campo da tennis ospitato nel parco della storica villa varesina.

«Non ci è sembrato opportuno mettere a bando la gestione del Bar sapendo che durante la bella stagione avremmo dovuto aprire il cantiere per rifare completamente la pavimentazione del campo e la rete perimetrale, proprio a ridosso della struttura», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati.

Gli uffici tecnici in questi giorni stanno preparando la gara per individuare la ditta cui appaltare i lavori di riqualificazione del campo sportivo per un totale di 23 mila euro.

Il Tennis bar di Villa Toeplitz dunque rimarrà chiuso per tutta la stagione estiva 2022. E assieme al Bar scompare anche il calendario di eventi e iniziative culturali che negli ultimi anni hanno animato i Giardini di Villa Toeplitz con incontri letterari e concerti, ma anche passeggiate naturalistiche, spettacoli teatrali e giochi in natura per i bambini.

L’estate 2022 sarà dedicata al riammodernamento e alla sistemazione del campo da gioco. Con l’auspicio di vedere riaperta la struttura il prossimo anno, per gli amanti del tennis e anche per gli avventori di Villa Toeplitz di ogni età che potranno tornare ad avere un punto di ristoro fondamentale nel rendere il parco più vissuto e pienamente fruibile.