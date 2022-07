Cade in bici a Gazzada, ragazzo in ospedale

Un ragazzo di 16 anni è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese dopo essere stato vittima di una brutta caduta in bicicletta. (foto di repertorio)

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio (intorno alle 18,30) di oggi, sabato 23 luglio, a Gazzada Schianno: il giovane ciclista si trovava in via Roma, ovvero la strada principale che taglia in due l’abitato di Gazzada.

Sul posto sono giunte una automedica e l’ambulanza proveniente da Azzate che ha provveduto al trasporto del ferito in ospedale. Una pattuglia dei Carabinieri si è invece occupata dei rilievi e della gestione della viabilità.