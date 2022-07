Carabinieri all’opera contro lo spaccio nei boschi a Tradate, Castiglione Olona e Carnago

Operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Saronno, Tenenza di Tradate, a Castiglione Olona, Tradate e Carnago con il supporto della polizia locale del comune di Tradate e di un elicottero del nucleo elicotteri carabinieri di Bergamo.

Sono state ispezionate le aree boschive nei tre comuni, lungo i punti e i sentieri noti come piazze di spaccio. Non sono stati trovati spacciatori nè acquirenti, segnale, secondo i militari, che probabilmente il fenomeno dello spaccio che ha riguardato quelle zone è in forte calo.

Nonostante ciò la guardia rimane alta e ci saranno periodiche verifiche e controlli in tutte l’area, assicurano i carabinieri.