Casale Litta vince il Bossalito 2022

È la piccola, ma agguerrita, Casale Litta ad aggiudicarsi il trofeo del Bossalito, il palio della Valbossa, edizione 2022. La premiazione è avvenuta questa sera, domenica 10 luglio, al centro sportivo di Mornago, al termine di una giornata davvero coinvolgente che ha visto la partecipazione di moltissime persone.

Galleria fotografica Bossalito verso il gran finale 4 di 21

Al secondo posto, dopo Casale Litta, Daverio, al terzo Mornago, al quarto Crosio Della Valle, al quinto Azzate, al sesto Buguggiate, al settimo Bodio Lomnago, all’ottavo Lozza, al nono Castronno, al decimo Brunello, all’undicesimo Albizzate e al dodicesimo Sumirago.

La classifica ha il suo valore, certo, ma quello che conta di più sono stati i momenti di festa e di aggregazione: i dodici paesi hanno mandato le loro rappresentanze a giocare a pallavolo, padel, scacchi, freccette, briscola. La gara delle macchinine a pedali ha visto sfrecciare per le strade di Azzate, piccoli bolidi guidati da piloti agguerritissimi, incuranti del sole cocente.

Alla camminata di domenica mattina alle Piane Viscontee hanno partecipato oltre mille persone: un lungo corteo ha sfilato tra le strade sterrate dei boschi di Crosio, Mornago, Azzate, Brunello e Sumirago. E nel pomeriggio poi i giochi per i bambini, la risottata e le premiazioni.

Un’edizione davvero ben riuscita che ha senz’altro un grande merito: quello di aver aggregato persone provenienti da mondi e realtà diverse, come ben spiegano gli organizzatori del Bossalito: «La nostra prima esperienza è da ritenersi molto positiva – commenta la presidente dell’associazione IN Valbossa aps Adalisa Corbetta– Prima di tutto perché abbiamo avuto dodici paesi patrocinanti e partecipanti: un record assoluto per questa manifestazione. Ma siamo anche felici di aver restituito momenti di socialità, di divertimento e di gioia alla popolazione, dopo due anni davvero molto difficili»

«Credo che il nostro obiettivo sia stato raggiunto – aggiunge Antonio Triveri di IN Valbossa – Siamo riusciti a fare rete tra i comuni della Valbossa, e non solo, ma soprattutto tra i cittadini e le amministrazioni locali. Molti comuni hanno scoperto, o riscoperto, quanto sia bello questo tipo di evento e ci hanno chiesto di organizzare qualcosa nei loro paesi quando faremo la prossima edizione. Bellissima la partecipazione dei sindaci, alcuni dei quali hanno preso parte ai giochi per regalare il bonus da dieci punti alla propria squadra, altri anche solo in rappresentanza del loro paese».

Alla camminata ha preso parte il sindaco di Lozza Licata accompagnato da tutta la famiglia; il sindaco del paese che ha vinto il Bossalito, Graziano Maffioli, il sindaco di Crosio Della Valle Marco Bortolussi, il sindaco di Daverio Marco Colombo, il sindaco di Mornago Davide Tamborini, e, in bicicletta, il sindaco di Brunello Dall’Osto. Alle altre gare hanno preso parte i sindaci di Sumirago, Albizzate, Castronno, Bodio Lomnago, mentre Matteo Sambo di Buguggiate ha assistito alle gare di padel.

E’ stata una manifestazione itinerante: il primo weekend le gare si sono tenute ad Azzate, il secondo a Gazzada Schianno, il terzo a Mornago e Crosio Della Valle e questo ha consentito di fare tappa tra i vari paesi della Valbossa, e metterli in relazione tra di loro. Insomma la prima edizione del Bossalito firmata IN Valbossa è stata davvero un successo.

L’appuntamento è per l’anno prossimo e c’è da scommettere che “i confini della Valbossa”, in quell’occasione, saranno ancora più grandi.

TUTTI GLI ARTICOLI SUL BOSSALITO