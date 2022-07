A Clivio si parla di droga, alcol, fumo e malattie con la Croce rossa Valceresio

Una serata per sensibilizzare sull’abuso di alcol, droghe, fumo e sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. L’incontro a cura del gruppo giovani di Croce rossa italiana comitato di Valceresio si è svolto mercoledì 6 luglio al Palazzo Reale di Clivio, su iniziativa dell’associazione Ivantus.

La prima parte della serata è stata dedicata alla teoria. I volontari di Croce rossa hanno presentato i rischi legati all’assunzione e all’abuso di alcol, droghe e fumo. Contemporaneamente, si è parlato anche di malattie sessualmente trasmissibili, come prevenirle e cosa fare se si sospetta di esserne affetti.

A fine serata, i partecipanti sono stati coinvolti in una serie di attività pratiche per mettere alla prova quanto imparato. Tra le attività proposte quella di indovinare le sostanze in base a degli indizi dati, la compilazione di un quiz sulle malattie sessualmente trasmissibili e un percorso, segnalato con dei coni stradali, da percorrere indossando degli occhiali particolari che simulano lo stato di ubriachezza.

Una serata importante sia per i volontari che si sono confrontati con un pubblico di coetanei creando un dialogo su una tematica troppo spesso poco conosciuta, ma anche e soprattutto per i partecipanti che hanno avuto modo di acquisire nuove conoscenze si primaria importanza.

«Per noi – spiegano i giovani del comitato di Valceresio – non è certo un’esperienza nuova. Siamo sempre disponibili a metterci in gioco e a partecipare a serate informative. Svolgiamo periodicamente questo genere di attività di sensibilizzazione anche al Salotto di Varese».