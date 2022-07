Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: NON ESISTONO SCELTE GIUSTE O SBAGLIATE

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

“Questo è un giorno da vivere, io ci voglio credere”, partiamo a ritmo di Jovanotti!

Vamoss belle persone!

Oggi compito in classe a sorpresa! Taaaac!

Tu Arna non iniziare a lamentarti dicendo che non vi abbiamo avvisato, che non si fanno i compiti in classe il lunedì mattina dopo il weekend, bla bla bla ecc ecc, tanto anche se lo dicevamo tu non studiavi!

E poi, pensate a noi due…Abbiamo ricevuto all’insaputa, senza preavviso, l’interrogazione finale, senza neanche avere il tempo di studiare, di trovare una cura e abbiamo affrontato questo compito col sorriso, pur non avendo la possibilità di superare questo tragico test!

Quindi, forza e coraggio!

Compito :

È una giornata con una pioggia battente, stai guidando la tua utilitaria a 2 posti, alla fermata del bus vedi 3 persone: una vecchietta, il tuo miglior amico/a, e la persona dei tuoi sogni, quella che hai sempre desiderato!Chi fai salire in macchina con te?

La vostra decisione sarà dettata dal programma mentale che vi hanno e vi siete costruiti fin da bambini e che vi farà scegliere in base alla vostra personalità, alle esperienze vissute e ai valori che guidano le vostre vite!

Ma ricordatevi che questi programmi vi spingono nel prendere la decisione “giusta” (per la vostra mente) a discapito di quella che vi rende veramente felici e liberi, perché molto spesso la mente mente!

Hai deciso di far salire la vecchietta? Sei spinto dal tuo senso etico-sociale.

Fai salire il tuo miglior amico/a? L’amicizia è un tuo valore portante.

Apri la portiera alla persona dei tuoi sogni? L’amore, il sognare, sono la tua molla.

Ma quel è la risposta giusta? Esiste?

Neanche voi lo sapete perché siete intrappolati nei vostri programmi mentali che vi pilotano facendovi credere e stare nel giusto delle vostre convinzioni, ma che con molta probabilità non vi rendono felici!

Ok, tempo scaduto!

Consegnare il test!

Arna siamo curiosi di leggere la tua risposta per farci 4 risate… Vediamo: “Mi sono fermato, ho dato le chiavi della macchina al mio miglior amico, gli ho detto di portare a casa la vecchietta, e io ho vissuto felice e contento sotto l’acqua con la persona dei miei sogni!!”. Troppo intelligente, hai copiato sicuramente!

Andate oltre i vostri programmi perché c’è sempre una decisione che può farvi vivere liberi e felici… parola di Luca&Simone!

Spettacolo Spettacolare

Continua a Sognare…

Decisioni giuste o…felici!

Questa settimana quando state per prendere una decisione pensate se è dettata da un vostro programma automatico oppure è quella che vi fa battere forte il cuore!